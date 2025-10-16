В Польше произошел скандал из-за фигуранта дела «Северных потоков»

В сейме Польши произошёл скандал, поводом стал вопрос о гражданине Украины Владимире Журавлёве — фигуранте дела о терактах на газопроводах «Северный поток».

© Danish Defence

46-летнего Журавлёва задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как утверждает агентство РАР, комиссия сейма собиралась обсуждать законопроект о бюджете на 2026 год в части финансирования Конституционного и Верховного судов республики, однако прямо перед началом рассмотрения инициативы депутат Павел Яблоньский потребовал отменить заседание.

По его словам, непосредственно перед встречей комитета ему поступила информация об отмене заседания подкомитета, который должен был рассмотреть вопрос «касающийся блокирования экстрадиции Владимира Ж., выдачи которого требует Германия за уничтожение «Северного потока».

Суд Италии решил не выдавать ФРГ обвиняемого в терактах на «Северных потоках»

Яблонский добавил, что к главе Комитета по вопросам юстиции Павлу Слизу была направлена ​​просьба связаться с председателем подкомитета Павлом Суским, чтобы назначить новое заседание по вопросу экстрадиции.

Отмечается, что Слиз объявил минутный перерыв. Ещё через минуту депутат Яблонский потребовал отложить заседание. Предложение было поставлено на голосование и поддержано большинством членов комитета.

Одним из непроголосовавших стал независимый депутат Томаш Зимох. Он заявил, что не сделал это из-за того, что не получил бюллетень.

«После этого включённый микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в отношении депутат Зимоха», — говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, Слиз заявил, что заседание отменено «из-за этого чёртового Зимоха».

Ранее также сообщалось, что Верховный кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции в ФРГ украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.