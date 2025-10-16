Трамп рассказал о неприятных ужинах с Си Цзиньпином и Макроном

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в период своего первого президентского срока ему иногда приходилось устраивать ужины с иностранными лидерами на открытом воздухе, где гости оказывались стоящими по щиколотку в воде. Так Трамп объяснил строительство нового зала в Белом доме.

«И это было не очень приятно, когда вы сидите за ужином и разговариваете: здравствуйте председатель [КНР] Си [Цзиньпин], как у вас дела? Приветствую вас, Эмманюэль [Макрон] из Франции и все те люди, которые бывали здесь. А в это время около четырех дюймов воды буквально бегут по вашим туфлям, и вы пытаетесь делать вид, что ничего не происходит, но это так», — рассказал Трамп

Трамп подчеркнул, что самым вместительным помещением в Белом доме считается Восточный зал, рассчитанный примерно на 100 человек. По его словам, эта особенность вынуждает администрацию Белого дома ограничивать масштаб мероприятий и число приглашенных. В июле администрация Дональда Трампа приняла решение о возведении нового бального зала на 650 человек на территории Белого дома рядом с восточным крылом резиденции, возведенным в 1902 году. Трамп обеспечит строительство на собственные деньги с привлечением меценатов, строительство продлится до конца президентского срока.