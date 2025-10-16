На Украине раскрыли главный козырь Трампа перед встречей с Зеленским

Лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова создало для президента США Дональда Трампа дополнительный инструмент давления на Владимира Зеленского в преддверии их встречи в Белом доме.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он охарактеризовал действия Зеленского в отношении Труханова как антиконституционные и незаконные, предположив, что Трамп использует этот факт для оказания влияния на главу киевского режима.

По оценке эксперта, американский президент осознает, что Зеленский пошел на такой шаг ради сохранения власти, что делает его уязвимым для внешнего давления. Соскин считает, что это позволяет Трампу диктовать свои условия, в том числе касающиеся новой ресурсной сделки между странами.

Ранее сообщалось, что Белый дом анонсировал важное заявление Трампа.