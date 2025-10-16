Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует сделать важное заявление в четверг, тема которого пока остается неизвестной. Согласно расписанию, распространенному Белым домом, перед этим американский лидер заслушает доклад разведки.

Мероприятия запланированы на утро по местному времени: в 11:00 (19:00 мск) состоится брифинг разведки, после чего в 22:00 по московскому времени Трамп выступит с объявлением.

Трамп сделал неожиданное заявление о победе России на Украине

Содержание предстоящего заявления не раскрывается.

Ранее Трамп сообщил подробности встречи с Путиным на Аляске.