В Польше произошел скандал из-за фигуранта дела «Северных потоков»

В сейме Польши произошел скандал из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, ставшего фигурантам дела о терактах на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщило агентство РАР.

Отмечается, что вечером 15 октября комиссия сейма собралась для обсуждения законопроекта о бюджете на 2026 год в части финансирования Конституционного и Верховного судов республики. Перед началом рассмотрения инициативы депутат Павел Яблоньский потребовал отменить заседание.

Свое поведение Яблоньский объяснил тем, что на заседании комиссии по вопросам обороны, которая должна состояться 16 октября, планировалось рассмотреть вопрос, «касающийся блокирования экстрадиции Владимира Ж, выдачи которого требует Германия за уничтожение "Северного потока"». После минутного перерыва состоялось голосование, по итогам которого 15 депутатов поддержали предложение, 13 выступили против, а еще 9 не голосовали.

Одним из непроголосовавших стал независимый депутат Томаш Зимох. Он заявил, что не сделал это из-за того, что не получил бюллетень.

«После этого включенный микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в отношении депутат Зимоха», —говорится в сообщении агентства.

О задержании украинца в городе Прушкув по делу о теракте на «Северных потоках» стало известно 30 сентября. Предположительно, в сентябре 2022 года мужчина вместе с другими диверсантами отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, а затем спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.