Пентагон конфисковал пропуска почти у всех крупных американских СМИ

Министерство обороны США конфисковало пропуска почти у всех крупных американских СМИ из-за их отказа принять новые обязательства для работы с ведомством. Об этом сообщает газета The Guardian.

© Газета.Ru

По данным издания, часть журналистов, аккредитованных при оборонном ведомстве, намерены показать, что новые ограничения не повлияют на их работу. Кроме того, часть из них планируют занять более агрессивную позицию.

Пентагон пообещал Украине огневую мощь

До этого сообщалось, что крупнейшие американские издания и новостные агентства отказались подписывать новые правила Пентагона, обязывающие СМИ публиковать лишь официальную информацию и не собирать данные из анонимных источников.

13 октября газета Washington Post (WP) присоединилась к New York Times, CNN, Atlantic, Guardian, Reuters, Associated Press, NPR, HuffPost и Breaking Defense, которые отказались подписывать соглашение с Пентагоном.

Ранее New York Times отказалась принимать новую политику Пентагона в отношении СМИ.