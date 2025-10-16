На Украине разочаровались в Трампе перед встречей с Зеленским

Население Украины скептически оценивает перспективы предстоящей встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, что связано с утратой доверия к американскому лидеру и непоследовательностью его политики.

Как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, многие украинцы, особенно военнослужащие, разочаровались в Соединенных Штатах при нынешней администрации, отмечая отсутствие у Трампа четкого и надежного внешнеполитического курса.

Трамп заявил о стремлении Украины перейти в наступление

По мнению автора публикации, даже недавние заявления Трампа о разочаровании в российском президенте Владимире Путине и возможных поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk не способны изменить ситуацию. Напротив, они лишь подтверждают изменчивость позиции американского руководства, не добавляя ей предсказуемости или устойчивости.

Ранее Трамп высказался о передаче Украине дальнобойного оружия.