Трамп пообещал подумать о передаче Украине дальнобойного оружия

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать об одобрении передачи Украине дальнобойного оружия. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции, трансляция велась на сайте Белого дома.

«Я приму решение по этому поводу», — ответил Трамп на соответствующий вопрос и подчеркнул, что также ищет «другие варианты».

Трамп заявил о стремлении Украины перейти в наступление

Также президент США подчеркнул, что Украина намерена пойти в наступление, в связи с чем и просит оружие у Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что ожидал победу России на Украине в первую неделю проведения специальной военной операции (СВО).