Трамп рассказал о намерениях Путина по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность в том, что руководство России стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины.

Во время своей пресс-конференции в Белом доме американский лидер заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин желает достижения разрешения этой ситуации.

Трамп рассказал об отношениях Путина и Зеленского

Трамп также отметил, что украинский конфликт представляется ему относительно простым для разрешения.

Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит закупать российскую нефть.