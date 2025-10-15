Сенат США снова отклонил законопроект о финансировании правительства

Сенат США в девятый раз отклонил законопроект о продолжении финансирования американского правительства, который бы прекратил шатдаун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

© Unsplash

Отмечается, что инициатива Республиканской партии не смогла получить необходимые 60 голосов. Это уже девятая неудачная попытка возобновить работу правительства США.

Ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявлял, что им по-прежнему не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун американского правительства.

Напомним, что деятельность федерального правительства США была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования в начале октября. Причиной шатдауна стало то, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. Это стало уже 22-м шатдауном в истории США и четвертым при президенте Дональде Трампе. На фоне происходящего Вашингтон приступил к сокращению федеральных служащих, несмотря на возможность падения рейтинга американского главы.