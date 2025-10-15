Сенат США снова отклонил законопроект о финансировании правительства
Сенат США в девятый раз отклонил законопроект о продолжении финансирования американского правительства, который бы прекратил шатдаун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Отмечается, что инициатива Республиканской партии не смогла получить необходимые 60 голосов. Это уже девятая неудачная попытка возобновить работу правительства США.
Ранее лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявлял, что им по-прежнему не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун американского правительства.
Напомним, что деятельность федерального правительства США была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования в начале октября. Причиной шатдауна стало то, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. Это стало уже 22-м шатдауном в истории США и четвертым при президенте Дональде Трампе. На фоне происходящего Вашингтон приступил к сокращению федеральных служащих, несмотря на возможность падения рейтинга американского главы.