Евросоюз (ЕС), обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать свои проблемы. С таким мнением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X.

© Лента.ру

«Все более убежден, что, постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС прикрываем этим неспособность решать наши фундаментальные задачи и проблемы», — указал политик.

Роберт Фицо ранее провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой.

Фицо изменил позицию по санкциям против России

«Я несколько раз напомнил Коште, что я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии», — отметил премьер.

Он уточнил, что имеет в виду решение кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители, которые делают европейскую экономику неконкурентоспособной.

Ранее Роберт Фицо высказал мнение, что украинский конфликт мог бы давно закончиться, если бы не отсутствие стремления к этому у Европейского союза.

До этого политик заявлял, что Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией. Он добавил, что западные политики «выкрикивают всякие моральные призывы».