Трамп отметил, что «усердно работает» над российским вопросом после Газы

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам CNN, что продолжает «усердно работать» над завершением конфликта на Украине.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию.

«Я усердно работаю над русским вопросом», — отметил Трамп.

Американский лидер задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Москвой и Киевом.

Репортеры ответили, что «ближневосточный конфликт исторически было сложнее завершить».

«Верно. Один длится три года, другой — три тысячи», — констатировал Трамп.

Ранее военные эксперты сообщили, что истоки украинского кризиса, унесшего жизни сотен тысяч людей, кроются в многолетней политике Австро-Венгрии, Германии. Также негативную роль сыграли ошибки в национальной политике, допущенные при СССР.