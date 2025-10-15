Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия хочет наладить диалог с Евросоюзом, но альянс этому мешает. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Мема, Россия пытается восстановить диалог с Европой, но Евросоюз ведет себя по отношению к ней агрессивно. При этом он также считает, что Украина втянула Евросоюз в конфликт с Россией, из-за чего страны Европы могут стать объектом потенциального ответа Москвы.

«Мы официально стали главным спонсором прокси-войны против России на Украине. Владимир Зеленский <…> атакует электростанции и другие объекты на территории России оружием, предоставленным Европой. Это делает нас непосредственно вовлеченными в эту войну, и вскоре, возможно, последует ответ», — написал он.

Ранее СМИ сообщили, что Лондон и Оттава присоединятся к плану Евросоюза по изъятию активов России.