Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Латинской Америке

Глава Венесуэлы Николас Мадуро после сообщений в американских СМИ о том, что ЦРУ получило одобрение правительства Штатов на проведение операций в Венесуэле, отверг вмешательство Центрального разведывательного управления в жизнь латиноамериканских стран. Политик также указал на стремление к миру в карибском и южноамериканском регионах, пишет РИА Новости.
Мадуро выступил на заседании Национального совета по суверенитету и миру.
Мадуро предложил передать США природные ресурсы Венесуэлы – СМИ
Ранее издание The New York Times, ссылаясь на американских чиновников ранее написало, что Белый дом якобы разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле. Цель — дестабилизация правительства Мадуро. Как указали журналисты, тайная операция является так называемым «последним шагом США» в отношении Венесуэлы.
До этого американские СМИ также написали, что Дональд Трамп отказался от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой.