Трамп разрешил секретные операции против Мадуро

Администрация главы США Дональд Трампа разрешила ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле в рамках усиления кампании против президента республики Николаса Мадуро. Об этом пишет обозреватель Джулиан Э. Барнс в статье для The New York Times.

Новые полномочия позволят ЦРУ проводить операции с применением силы в Венесуэле и ряд акций в Карибском бассейне, уточнил автор статьи.

По его данным, чиновники предоставили это разрешение в рамках усиливающейся кампании администрации Трампа по оказанию давления на Венесуэлу. Он добавил, что конечной целью является отстранение Мадуро от власти.

Вместе с тем, пояснил обозреватель, пока неизвестно, планирует ли ЦРУ какие-либо операции в Венесуэле или проведение секретной акции допускается, но рассматривается как запасной вариант.

Барнс напомнил, что в 1954 году ЦРУ организовало переворот, в результате которого был свергнут президент Гватемалы Хакобо Арбенс, что привело к десятилетиям нестабильности.

Агентство также приложило руку к перевороту 1964 года в Бразилии, смерти Че Гевары и другим махинациям в Боливии, перевороту 1973 года в Чили и борьбе контрас против левого сандинистского правительства Никарагуа в 1980-х годах, констатировал обозреватель.