В Киеве отключили две теплоэлектроцентрали

В Киеве остановили работу двух теплоэлектроцентралей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Верховной рады Украины Алексея Кучеренко.

По словам Кучеренко, отключение привело к нехватке электроэнергии в городе. Причиной отключения он назвал «значительное повреждение».

«С электричеством полностью все понятно. У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением. Если в пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна — 800 мегаватт, вторая — 540 мегаватт, там 1300 мегаватт отвалились от системы», — заявил он.

Кучеренко также добавил, что сейчас Киев испытывает проблемы и с генерацией электроэнергии. По его словам, украинской столице требуется подпитка из внешних источников.