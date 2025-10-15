"Хватит обсуждать Украину". Словакия намерена поменять повестку саммита ЕС

Европейцам пока не удается преодолеть сопротивление Словакии в отношении принятия 19-го пакета санкций против России. Как пишет Euronews, премьер Словакии Роберт Фицо "готовит бой" Брюсселю на саммите ЕС, который пройдет на 23 октября.

По данным издания, европейские чиновники уже согласовали технические и юридические детали новых санкций. Теперь нужно окончательно одобрение европейских столиц. В среду на встрече послов стран ЕС Словакия вновь подтвердила свое намерение заблокировать санкции.

В ходе разговора с председателем Европейского совета Антониу Коштой Фицо выразили недовольтво тем, что очередной европейский саммит вновь будет посвящен Украине.

"Я не заинтересован в рассмотрении новых пакетов санкций против России до тех пор, пока не увижу в выводах саммита политические инструкции для Европейской комиссии о том, как бороться с кризисом в автомобильной промышленности и высокими ценами на энергоносители, которые делают европейскую экономику совершенно неконкурентоспособной, - заявил Фицо. - Я не хочу, чтобы столь серьезные вопросы были ограничены общими фразами, в то время как основное внимание было бы посвящено помощи Украине".

Как указал Фицо, Словакия намерена представить "значительно более конкретные предложения" по энергетике и автомобильной промышленности и сосредоточить обсуждение на саммите на них, а не на Украине.