В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 людям
В Румынии осужденный за кибермошенничество мужчина взломал информационную систему тюрьмы и сократил сроки наказания для 15 заключенных. Об этом сообщает Din Politica.
Отмечается, что хакер подсмотрел данные учетной записи сотрудника с правами администратора, когда лежал в тюремной больнице. После возвращения в Тыргу-Жиу, он использовал информационный автомат с подключенной клавиатурой и начал менять информацию в базе данных.
Этой схемой подозреваемый пользовался в течение трех месяцев. За это время он сократил сроки наказания 15 людям, переводил деньги на их счета, менял условия содержания и разрешал несанкционированные интимные свидания. Нарушения случайно обнаружила сотрудница экономического отдела, заметив, что суммы на счетах не уменьшались после покупок.
В настоящее время правоохранители начали расследование.