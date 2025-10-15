В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 людям

В Румынии осужденный за кибермошенничество мужчина взломал информационную систему тюрьмы и сократил сроки наказания для 15 заключенных. Об этом сообщает Din Politica.

Отмечается, что хакер подсмотрел данные учетной записи сотрудника с правами администратора, когда лежал в тюремной больнице. После возвращения в Тыргу-Жиу, он использовал информационный автомат с подключенной клавиатурой и начал менять информацию в базе данных.

Этой схемой подозреваемый пользовался в течение трех месяцев. За это время он сократил сроки наказания 15 людям, переводил деньги на их счета, менял условия содержания и разрешал несанкционированные интимные свидания. Нарушения случайно обнаружила сотрудница экономического отдела, заметив, что суммы на счетах не уменьшались после покупок.

В настоящее время правоохранители начали расследование.