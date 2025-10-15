Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф опроверг информацию о том, что он якобы вскоре покинет свой пост. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 15 октября, западные СМИ со ссылкой на портал Middle East Eye сообщили о возможной скорой отставке чиновника.

Авторы статей предположили, что Уиткофф принял решение вернуться в свой бизнес, заняться его развитием.

«Эта публикация на 100% является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть. Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху», — отметил спецпосланник.

Уиткофф подчеркнул, что продолжает работать в администрации Трампа и в настоящее время «как никогда ранее глубоко вовлечен в мирное урегулирование».