Самолет с главой Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой

Правительственный самолёт Boeing C-32A ВВС США с главой Пентагона Питом Хегсетом на борту, который вылетел из Брюсселя, внезапно подал сигнал бедствия «7700» над Атлантикой, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

© Wikipedia

По данным канала, после этого лайнер лёг на обратный курс, с тем, чтобы совершить посадку на британской авиабазе Милденхолл.

Сигнал «7700» указывает на чрезвычайную ситуацию на борту, такую как отказ двигателя, медицинскую проблему или пожар, отметили журналисты.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил после приземления, что борт совершил вынужденную посадку из-за трещины в лобовом стекле.

Ранее в октябре аналогичный инцидент с C-32 произошел во время полета вице-президента США Джей Ди Вэнса. Самолет из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Вашингтон.