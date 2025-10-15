Зеленский рассказал, с кем консультировался о перестановках в Одессе

Владимир Зеленский принял решение о ликвидации должности мэра Одессы после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах России.

Ранее стало известно, что Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины и объявил о намерении в ближайшее время ввести военную городскую администрацию в этом городе и назначит ее главу. Позже стало известно, что на этот пост был назначен Сергей Лысак, который до этого возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.

«О самом решении фактически ликвидировать должность мэра Одессы Зеленский консультировался с Сырским», — сказал собеседник РИА Новости.

На этом фоне, по словам источника, данное решение необходимо рассматривать с военной точки зрения.