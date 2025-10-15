Бессент рассказал, когда представит Трампу список кандидатов на пост главы ФРС

Министр финансов США Скотт Бессент планирует представить главе Белого дома Дональду Трампу список кандидатов на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре текущего года. Об этом он заявил в эфире CNBC.

© Газета.Ru

«Где-то после Дня благодарения (в этом году состоится 27 ноября. — «Газета.Ru»), в декабре, мы представим президенту трех-четырех кандидатов для проведения собеседования», — сказал министр.

Глава американского минфина отметил, что список кандидатов сократился с 11 до пяти человек после первого раунда собеседований на эту должность, которые проводил он сам.

Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла заканчивается в мае 2026 года. Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне его отказа Федерального резерва снижать базовую процентную ставку. Это действие, как считает политик, должно помочь сэкономить американскому бюджету до $1 трлн в год.