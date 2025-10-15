Таубер отреагировала на требование прокуроров Молдавии ужесточить ее приговор

Вице-председатель блока оппозиционных партии «Победа» Марина Таубер назвала требование прокуратуры Молдавии ужесточить ее приговор «политическим решением», принятым по указке властей республики. Соответствующий пост она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Таубер отметила, что антикоррупционная прокуратура сочла ее приговор чрезвычайно мягким и оспорила решение суда, потребовав назначить ей вместо 7,5 лет тюрьмы 13 лет лишения свободы. Ее обвиняют по пяти эпизодам фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии «Шор», а также во вмешательстве в отправление правосудия.

«Я уже говорила и повторю снова: это не правосудие, а чисто политическое решение, принятое по указке правящей группировки для подавления оппозиции. Их одержимость понятна. Ведь если они перестанут преследовать Илана Шора, меня и наших коллег и сторонников, им просто нечем будет заняться. За почти шесть лет у власти они показали, что это единственное, что их реально интересует», — написала Таубер.

В связи этим она указала, что не удивится, если завтра прокуратура запросит ей «сто или тысячу лет». По словам Таубер, для них «нет преступления страшнее, чем нарушение покоя их королевы (президента Молдавии Майи Санду)».