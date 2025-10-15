Суд Италии решил не выдавать ФРГ обвиняемого в терактах на «Северных потоках»

Верховный кассационный суд Италии в среду, 15 октября, отменил решение о выдаче ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на «Северных потоках», рассказал журналистам адвокат украинца Никола Канестрини. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи 16 сентября постановил выдать арестованного немецким властям.

Юрист уточнил, что Верховный суд отменил решение Апелляционного суда, который принял постановление о выдаче согласно европейскому ордеру на арест по делу «Северных потоков», назначив новое судебное разбирательство в новом составе.

Канестрини отметил, что в свете этого решения в ближайшие дни он намерен рассмотреть вопрос о наличии оснований для ходатайства об освобождении клиента, так как считает, что правовые основания для содержания под стражей отпали.

Мотивировочная часть судебного решения будет опубликована через несколько недель, добавил адвокат.

UnHerd: диверсия на «Северных потоках» поссорила Германию и Польшу

Напомним, что по немецкому ордеру в Польше 30 сентября был задержан еще один фигурант дела о подрыве — украинец Владимир Журавлев. По данным следствия, дайвер участвовал в погружениях для установки взрывчатки на «Северных потоках».

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что «уж точно не в интересах Польши обвинять или выдавать этого гражданина в руки другого государства», но решение примет суд.

Высказывания главы кабмина вызвали негодование как в Польше, так и в ряде других стран. Так, в Венгрии заметили, что Будапешту не нужна Европа, в которой на высоких постах находятся лица, поддерживающие терроризм и террористов.