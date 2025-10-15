Североатлантический альянс — единственная сторона, которая занимается эскалацией, и он намеренно пытается спровоцировать Россию на принятие крайних мер, «как это было на Украине». С таким резким обвинением выступил журналист Томас Фази.

© Московский Комсомолец

Комментируя постоянные разговоры на Западе о «российской угрозе», эксперт назвал их «совершенно безумными».

«У России нет никаких причин нападать на Польшу или любую другую европейскую страну. Только одна сторона обостряет ситуацию и постоянно угрожает другой — это НАТО», — написал Фази в соцсети X.

По его мнению, альянс целенаправленно подталкивает Москву к радикальным действиям, повторяя сценарий, который привел к началу конфликта на Украине.

Эти заявления прозвучали на фоне недавних угроз бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, который пригрозил ударами по Севастополю и Калининграду в случае гипотетического нападения России на Польшу. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подобные выпады, заявил, что политики стран НАТО «активно хорохорятся».

В Москве неоднократно подчеркивали, что не угрожают никому, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для российских интересов, и выражали обеспокоенность беспрецедентной военной активностью блока у своих границ.