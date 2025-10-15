На Украине ввели аварийные отключения

Аварийные отключения электроэнергии ввели по всей Украине, кроме части Черниговской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики страны.

«Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах, кроме части Черниговской области, применены аварийные графики отключений», — говорится в тексте.

Отмечается, что аварийные отключения света также введены в подконтрольной части Донецкой народной республики. В Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

Причиной введения ограничений стали повреждения энергетической инфраструктуры. Сроки восстановительных работ не приводятся.