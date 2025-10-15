В Белоруссии отреагировали на новость о проданной на органы соотечественнице

МИД Белоруссии сообщил, что намерен поможет родственникам проданной на органы в Мьянме гражданки республики получить ее останки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В ведомстве заявили, что планируют подключить официальные дипломатические каналы. Самостоятельно решить вопрос с передачей праха девушки ее родные сейчас не могут.

Ранее стало известно, что 26-летняя жительница Минска отправилась на заработки в Таиланд и была похищена. Ее вывезли в Мьянму, где сначала удерживали в рабстве, а затем продали на органы и сожгли тело.

Погибшей оказалась экс-участница шоу «Голос» в Белоруссии. Других подробностей пока нет.