Польский суд решил освободить подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Об этом сообщает Reuters.

Судья Дариуш Лубовский также отметил, что суд принял решение отказать Германии в выдаче Журавлева.

Ранее премьер Польши Дональд Туск выступил против выдачи Германии задержанного за подрыв «Северных потоков». Он заявил, что выдача украинца другому государству не входит в интересы Польши.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич посоветовал Германии не продолжать расследование по делу об атаке на «Северные потоки», если она хочет согласовать свою политику в отношении России с Польшей и другими союзниками по НАТО.