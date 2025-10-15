Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не относиться к России «слишком серьезно» в военном плане. Об этом сообщает «RT на русском».

Такое заявление он сделал во время выступления перед собранием неформального Совета «Украина-НАТО». По словам Рютте, странам НАТО необходимо «довериться своим военным», а российские силы не следует воспринимать «слишком серьезно».

«Давайте доверимся нашим вооруженным силам. У них все самое лучшее. Они отлично подготовлены. Мы занимаемся этим уже 50, 60, 70 лет. Мы знаем, как это делается. И давайте не будем относиться к русским слишком серьезно», — заявил он.

Ранее Рютте призвал не сбивать российские самолеты, а выводить их за пределы НАТО.