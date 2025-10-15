Великобритания позволила политикам, которые подвержены антироссийской истерии, выйти на передний план. Об этом у себя на странице в X заявил британский журналист Джонни Миллер.

По его словам, самая большая ошибка Великобритании заключалась в том, что она «заставила замолчать своих экспертов по России — ученых, журналистов и других».

«В результате у них появились коррумпированные и бесхарактерные личности вроде бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона и экс-министра обороны Бена Уоллеса», — добавил Миллер.

Он назвал это «полной катастрофой».

Ранее бывший глава Минобороны Великобритании Уоллес призвал предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Он считает, что для этих целей нужно использовать дальнобойные ракеты Taurus.