Спецпосланник Трампа Уиткофф может уйти с поста

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф может покинуть свой пост. Об этом сообщает Middle East Eye.

Согласно информации издания, Уиткофф хочет уделять больше внимания своему бизнесу, поэтому планирует уйти с поста. Когда именно спецпосланник подаст в отставку, издание не уточняет.

«Уиткофф панирует покинуть администрацию для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после "изнурительного" графика дипломатической работы на Ближнем Востоке», — сообщает источник.

Ранее политолог прокомментировал возможный уход Уиткоффа из администрации Трампа.