Киев вернул бы территории, если бы Россию не поддержала Корейская народная демократическая республика (КНДР).

Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Украина, с помощью партнеров, вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы — прежде всего Северной Кореей», — рассказал он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила Кириллу Буданову возглавить свою партию «Батькивщина» (рус. Отечество). Он отказался от этого предложения.

До этого Кирилл Буданов признал, что Украина не обладает техническими возможностями для перехвата снарядов комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».