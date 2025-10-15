После завершения спецоперации Европа рискует погрузиться в хаос из-за кризиса в области безопасности и социальной сферы на Украине, пишет издание Steigan.

"Оружие, деньги и иная поддержка текут на Украину непрерывным потоком", - говорится в публикации.

Однако, предупреждает Steigan, "за этим благополучным фасадом притаилась мрачная и взрывоопасная проблема". Речь идет о том, что Украина может превратиться в место, где преступность и насилие станут рядовыми повседневными явлениями.

"Страна, построенная на психологических травмах, увечьях и коррупции, не может обеспечить стабильность", - резюмирует издание.

Ранее британская газета Times писала, что бесконтрольное обращение на Украине вооружений, точное количество которых до сих пор неизвестно, может привести к глобальным серьезным последствиям. В частности, не исключен рост числа случаев нападений с применением оружия. Сама же страна может стать "супермаркетом для преступников".