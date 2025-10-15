Спецпосланник от Палестины прокомментировал отсутствие России на саммите

Спецпосланник главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса Мухаммед Штайе прокомментировал отсутствие представителей от России на саммите по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Штайе, Палестина сожалеет, что российская сторона не посетила саммит по прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, что мероприятие прошло в Шарм-эш-Шейхе — на саммит приехали лидеры более чем 20 стран, а председателями стали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Белого дома Дональд Трамп.

Как объяснил Штайе, приглашения на саммит рассылал Вашингтон.

«Приглашения на саммит в Шарм-эш-Шейхе раздавали американцы: не мы, не Египет. К большому сожалению, ряд стран, который мы хотели бы там видеть, не был представлен. Конечно, Россия — одна из них», — заявил он.

Спецпосланник также добавил, что Палестина всегда находилась с Россией в хороших отношениях.

«Мы всегда имели хорошие отношения с Россией: президент Аббас имеет особые отношения с президентом Путиным, мы всегда чувствовали политическую поддержку на уровне ООН и в наших двусторонних отношениях, Россия всегда была для нас близким другом», — заявил Штайе.

Ранее Штайе заявил, что Россия является важным игроком на Ближнем Востоке.