Незаконный правитель Украины Владимир Зеленский лишил гражданства и уволил с поста избранного мэра Одессы Геннадия Труханова. Якобы из-за наличия у него российского паспорта. Труханов обещает защищаться во всех доступных судах и просит помощи от США, но эти нервические реакции уже ни на что не повлияют: нацистская диктатура действует в своей логике, Труханов молчаливо содействовал ее становлению и сетовать теперь может только на себя.

У вопросов, почему именно Труханов и почему именно сейчас, есть несколько ответов, но если односложно, то можно сказать: его время пришло.

Во-первых, Зеленский еще с момента избрания в 2019 году не скрывал свою неприязнь к самовластным мэрам городов-миллионников, получивших благодаря затеянной Порошенко децентрализации весомые полномочия, позволявшие не обращать внимания на центр. Мэры Киева, Днепропетровска, Одессы и Львова стали своего рода независимой ветвью власти, на равных торговавшуюся за денежные потоки с кабинетом министров и офисом президента. И тратили эти деньги в том числе на создание у себя дома лояльной им местной вертикали. Бюджет той же многострадальной Одессы на нынешний год, к которому не имел до вчерашнего дня доступа Зеленский, - почти 300 миллионов долларов, а уж Кличко распоряжается цифрой в шесть раз большей.

Во-вторых, единоличный контроль над стратегической, с точки зрения географии, Одессой нужен Зеленскому в рамках его кулуарных торгов с западными спонсорами вокруг гарантий личной безопасности. Он уже отдал США недра, но, похоже, "своим сукиным сыном" для Трампа так и не стал. И хотя Одесса и область вместе с портами и выходом к Дунаю были им обещаны британцам и французам, они не могут в современном западном мире гарантировать Зеленскому юридическую и физическую неприкосновенность, а равно сохранность авуаров до скончания века. Тогда как Вашингтон может, и Зеленский это осознал после первой памятной встречи с Трампом в Овальном кабинете. Поэтому американский контроль над Одессой наверняка будет еще одним безвозмездным подарком Зеленского Трампу и, в отличие от полумифических украинских редкоземельных элементов, вполне материальным.

Но перед передачей этот актив нужно очистить от реальных хозяев: пестрого интернационального конгломерата девелоперов, контрабандистов, авторитетных бизнесменов с криминальным прошлым и прочей исключительно одесской элиты, чьим ставленником, арбитром и выразителем интересов на государственном уровне был Труханов. Поэтому руководить городом поставлен бывший начальник СБУ Днепропетровской области и глава ее военной администрации Сергей Лысак - человек, имеющий во внешности те же неандертальские черты, что и глава СБУ Малюк, и столь же неразборчивый в управленческих методах. Все вместе должно произвести на коренных хозяев жемчужины у моря и ее население неизгладимое и нужное Зеленскому устрашающее впечатление.

Не случаен и обескураживающе наглый способ устранения неугодного мэра. Обвинение в наличии российского паспорта, лишение украинского гражданства и одновременное учреждение в Одессе городской военной администрации. Якобы российским гражданством Труханова пытались шантажировать еще в 2016 году как фигуранта "панамского досье", но тогда СБУ ничего не нашла.

Сейчас, похоже, российский паспорт СБУ ему нарисовала с помощью искусственного интеллекта. Подготовительная дискредитирующая кампания с угрозами в СМИ и петициями на сайте Зеленского длилась всего неделю, и вот Труханов даже не гражданин Украины. И, конечно, никаких выборов нового мэра гордившимся своей самостью одесситам не положено, потому что военное положение работает, город с уходом Труханова признан прифронтовым, и руководить им должен лояльный Зеленскому военный.

Казус с военной администрацией - явный угрожающий сигнал Кличко и, пожалуй, днепропетровскому главе Борису Филатову по кличке "Вешатель". Эти институции, параллельные избранной власти, учреждаются Зеленским по своему усмотрению, могут действовать параллельно муниципальной власти, а при надобности и заменять ее. Есть уже такая администрация и в Киеве, которую с начала года возглавляет некий Тимур Ткаченко, совсем недавно носивший отцовскую фамилию Мамедов. Его задача создавать Кличко неудобства и всячески намекать на готовность стать у руля украинской столицы. Загвоздка в том, что даже если у Кличко и есть второй паспорт, то он немецкий, и по принятому недавно закону о множественном гражданстве это скорее плюс, чем минус, и опробованная на Труханове схема не работает. С другой стороны, как показывает пример Труханова, если Зеленскому и Ермаку требуется повод, чтобы убрать человека, их фантазия не знает границ.

Что касается самого незадачливого Труханова, то в его судьбе можно усмотреть некие исторические параллели. Во время Второй мировой войны в еврейских гетто на территории Восточной Европы тоже создавались администрации - юденраты, которыми руководили евреи. Они исполняли волю нацистов и зачастую были коррумпированы. Все их сотрудники, привилегированные, как им казалось, были в конце войны убиты нацистами за ненадобностью. Вот и Труханов, друживший с образцовым украинским нацистом Ганулом, исполнявший все прихоти хуторских нацистов, послушно переименовывавший улицы и терпевший "шпрехенфюреров", активно не противостоявший сносу одесских памятников чужаками, чем-то похож на тех евреев, пытавшихся услужить нацистам. Хоть и с поправкой на другую, постмодернистскую эпоху, где во главе нацистской диктатуры стоит этнический еврей, но итог закономерен: Труханов вычеркнут из политики за ненадобностью. Хорошо, что не из жизни.