Пока вы не уснули: подготовка к эвакуации жителей Киева и переломный момент СВО

В Киеве начали готовиться к эвакуации жителей

Руководитель аппарата администрации Киева Дмитрий Загуменный заявил, что власти украинской столицы работают над проектом создания эвакуационных автобусов. Об этом сообщили украинские СМИ.

По словам Загуменного, речь идет о специальном транспорте, который сможет быстро вывезти людей в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас проект находится на начальном этапе, чиновники «формируют механизмы его реализации».

На Западе разглядели переломный момент СВО

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань» продемонстрировали новые возможности, позволяющие поражать движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, что может стать переломным моментом специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Фон дер Ляйен предъявила ультиматум союзнику России

© ANDREJ CUKIC/EPA/TACC

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, без чего Брюссель не сможет считать Белград "надежным партнером", что исключает возможность приема в сообщество.

"Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС, - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в ходе визита в Сербию. - Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России. Я поздравляю вас с достижением уровня выравнивания [Сербии] с внешней политикой ЕС в 61%. Но нужно больше. Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера".

Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Россия не планирует выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах Грузии более 250 миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Решение выполнять не будем», — отметил официальный представитель Кремля.

Зеленский поделился «закрытыми данными» украинской разведки о России

«Закрытые» данные украинской разведки якобы показывают успешность санкционного давления Запада на Россию. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять эту войну, и чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее сможем гарантировать надежную безопасность. Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были добыты нашей разведкой», — отметил он.

Мелони пригрозила убийством после замечания Эрдогана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в шутку заявила о возможной реакции на попытку заставить ее бросить курить. Об этом пишет The Sun.

«Если меня заставят отказаться от сигарет, я кого-нибудь убью», — сказала Мелони, комментируя разговоры о своей привычке.

СМИ: Трамп может заставить Зеленского уступить в переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп на личной встрече должен убедить своего коллегу из Украины Владимира Зеленского пойти на уступки в рамках урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом в среду, 15 октября, сообщило издание The American Conservative (TAC).

По мнению журналистов, глава американского государства должен сыграть роль «плохого парня» и надавить на украинского президента. Она отметили, что Вашингтон нужно быть крайне осторожным в вопросе передаче Киева ракет «Томагавк», так как это может поставить под угрозу перспективу развития российско-американских отношений.

С участником СВО жестоко расправились в российском регионе

© YURI KOCHETKOV/EPA/TACC

В городе Волжском Волгоградской области жестоко расправились с участником специальной военной операции (СВО), лишившимся двух ног в результате ранения. Об этом сообщает v1.ru.

По данным издания, подозреваемый задержан. Им оказался знакомый потерпевшего. По данным следствия, участник СВО накануне преступления был в его квартире, компания распивала спиртное. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, во время которой хозяин дома набросился на оппонента и нанес ему множественные удары руками, а также металлическим прутом. Когда избитый перестал подавать признаки жизни, компания вынесла его тело на улицу.

Пакистан нанес мощный удар по Кабулу

© Скриншот

ВВС Пакистана нанесли удар по столице Афганистана Кабулу, передаёт Press TV.

«В афганской столице Кабуле произошёл мощный взрыв, когда ВВС Пакистана нанесли удар по цели в городе», — говорится в сообщении.

Россиян призвали не ждать ничего хорошего

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Из-за дефицита бюджета всем российским службам велели изыскивать деньги, но те стали искать их там, где не следует. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Его процитировало RTVI.

Парламентарий констатировал, что все инициативы ложатся на кошелек россиян.

«Поэтому для народа это ничего хорошего не сулит, будут дополнительные платежи. Бюджет, как говорится, с миру по нитке — голому рубашка, глядишь, что-нибудь и соберут», — сказал Арефьев.

