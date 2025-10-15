В США раскрыли, какой подарок Трамп преподнес Китаю

План президента США Дональда Трампа «Америка — это крепость» может стать подарком Китаю. Об этом в статье для Bloomberg заявил старший сотрудник Американского института предпринимательства Хэл Брэндс.

Американский лидер ставит под сомнение приверженности страны к глобальной обороне, утверждая, что Европа должна сама защищать свои границы, а США — сосредоточиться на прямых и ощутимых угрозах. Тем самым Трамп возрождает дискуссию, которая имеет глубокие исторические корни: где Америке следует провести передовую линию обороны.

Первая и Вторая мировые войны показали, что, контролируя побережья Евразии, враждебные к США державы могут превратить Атлантический и Тихий океаны во враждебное пространство. В результате безопасность Соединенных Штатов требовала укрепления дружественных сил в Евразии. Вместе с тем стремление удержать ключевые точки в континентальной Азии привело к жестоким войнам в Корее и Вьетнаме, а расширение НАТО вглубь Восточной Европы после холодной войны и интервенции американских войск на Ближнем Востоке после теракта 11 сентября поставили под вопрос мнение, что безопасность США требует контроля над территориями по всему миру.

Брэндс считает, что сейчас «дебаты» возобновляются из-за двух факторов. Во-первых, Вашингтону все сложнее удерживать линию обороны на евразийском фронте. Во-вторых, глобальная оборона осложняется отсутствием безопасности в Западном полушарии.

На фоне этого Трамп усиливает боевую мощь США в Карибском бассейне, сокращая помощь государствам Европы. Кроме того, он рассматривает возможный частичный вывод войск из Европы и Южной Кореи, а также изменение стратегии нацобороны, акцент в которой теперь будет делаться на территории США и Западном полушарии.

Эксперт считает, что такой подход может принести краткосрочные дивиденды, но создать более серьезные опасности в дальнейшей перспективе: например, увеличение количества ядерных государств. Кроме того, если США уйдут из Европы или Восточной Азии, у этих стран будет все меньше причин поддерживать долларовую экономику или мириться с политикой Трампа по пошлинам. В результате в отдельных регионах ситуация для Вашингтона может деградировать, что подвергнет США опасности.

«Например, Китай может завоевать главенствующую позицию в Восточной Азии и использовать это положение для давления или принуждения США. В конце концов, геополитические кошмары дважды сбывались в XX веке. Неужели такое действительно невозможно повторить?», — пишет Брэндс.

Эксперт признает, что обязательства США в сфере обороны обременительны, но ошибочно игнорировать вопросы, которые задает Трамп. При этом Брэндс считает ошибочным и мнение, что с уходом Вашингтона из Европы и Восточной Азии баланс сил не изменится в невыгодное для самих Штатов положение.