В ближайшие месяцы ЕС предложит запустить совместные проекты по БПЛА и противовоздушной обороне в рамках плана по перевооружению и «сдерживанию» России. Об этом пишет Bloomberg.

«План предполагает, что к концу 2027 года 40% оборонных закупок ЕС будут осуществляться совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель», — говорится в статье.

Отмечается, что главная цель пятилетнего плана — «сделать Европу боеспособной к 2030 году».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что в отличие от Украины и стран Запада, Россия в состоянии производить всё необходимое для современной войны.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Москва может стать серьёзной угрозой для НАТО раньше 2036 года.