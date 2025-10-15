Названа главная цель плана ЕС по сдерживанию России

Bloomberg: ЕС готовит план по сдерживанию России
В ближайшие месяцы ЕС предложит запустить совместные проекты по БПЛА и противовоздушной обороне в рамках плана по перевооружению и «сдерживанию» России. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что главная цель пятилетнего плана — «сделать Европу боеспособной к 2030 году».
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что в отличие от Украины и стран Запада, Россия в состоянии производить всё необходимое для современной войны.
Аналитики Института изучения войны отмечали, что Москва может стать серьёзной угрозой для НАТО раньше 2036 года.