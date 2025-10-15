Бомбоубежища и бункеры: какие страны Европы способны защитить своих граждан

Европейские страны начали готовить население к возможному вооруженному конфликту, проводя в том числе и модернизацию бункеров, а также ведя строительство новых убежищ. Население каких стран находится в большей безопасности, разбирался «Рамблер».

Бомбоубежища и бункеры, в которых могут спрятаться практически все жители, из всех стран ЕС есть только у Финляндии, пишет издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

Бункеров в Финляндии насчитывается 50,5 тысяч, и укрыться в них могут одновременно 4,8 млн человек (из 5,5 млн жителей). По закону в каждом здании площадью более 1200 квадратных метров должен быть защищенный подвал.

Один из крупных бункеров в Хельсинки, который расположен на глубине в 20 метров, может вместить шесть тысяч человек, и позволит выжить «даже при ядерном ударе». При этом каждый финн обязан принести с собой в убежище запас еды на 72 часа, фонарики, батарейки, туристический коврик, собственный спальный мешок, лекарства, средства гигиены, таблетки йода и, по возможности, книги, бумагу и ручки.

«Для сравнения, в Германии всего лишь 480 тысяч мест в укрытиях, т.е. одно место на 174 человека», — отмечает издание.

Во времена холодной войны только в Западной Германии, без учета ГДР, было около двух тысяч «общественных» убежищ. Однако в 2007 году правительством было принято решение об их поэтапном демонтаже, отмечает «Московский комсомолец».

В числе прочих был закрыт и правительственный противоатомный бункер в долине реки Ар (земля Рейнланд-Пфальц), расположенный в горном массиве на глубине 110 метров. При этом, если найти укрытие для властей Германии на случай ядерной войны еще возможно, то решить проблему защиты всего населения страны намного сложнее.

«По словам Ральфа Тизлера, руководителя немецкого "катастрофического" ведомства, на это потребуется как минимум одно поколение», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Германия разрабатывает приложение, которое поможет людям найти ближайший бункер. Также немецким домохозяйствам настоятельно рекомендуется приспосабливать под убежища на случай венных действий собственные подвалы, гаражи и кладовые или раскапывать старые бункеры. При этом застройщики будут обязаны оборудовать новые дома безопасными убежищами. Власти также рассматривают в качестве альтернативы подземные автостоянки, вокзалы и правительственные здания.

Крайне сложная ситуация с убежищами и в Испании. В стране существует всего четыре общественных ядерных бункера, расположенных в основном в столице: резиденция премьер-министра Испании, база Торрехон, парк Эль-Капричо, а также отель Эбора в Толедо.

«В случае ЧП спрятаться можно и в туннелях метро, однако подобные места от радиации все-таки не спасут», — пишут «Новые известия».

А вот в бункерах Швейцарии, которая не является членом Евросоюза, места хватит не только всем гражданами страны, но и беженцам – здесь насчитывается более 360 тысяч оборудованных убежищ. Ими обеспечены 114 процентов жителей.

При этом бункеры обеспечивают именно противорадиационную защиту, так как строились под лозунгом: «Нейтралитет не является гарантией против радиоактивности».

Швейцарское законодательство оговаривает, что каждое строящееся здание должно иметь убежище на случай ядерного удара. При этом комплекс, расположенный внутри горы Зонненберг (кантон Люцерн), на момент его строительства в 1976 году был самым большим гражданским противорадиационным убежищем в мире.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция приняла решение отказаться от нейтралитета и вступила в НАТО. В нынешнем году Стокгольм выделил 100 миллионов крон (около 10 млн долларов) на проверку бомбоубежищ.

По всей стране защитных сооружений насчитывается 64 тысячи, они способны вместить до 7 миллионов человек, пишет Runews24.

Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) заявило о том, что модернизация подземных убежищ займет два-три года. За это время планируется обновить фильтры, которые должны защитить тех, кто будет находиться в бункерах, от химического, биологического и радиологического оружия.

«Швеция не находится в состоянии войны, но и мира тоже нет», — констатировал премьер-министр Ульф Кристерссон.

Напомним, что в Швеции ранее была распространена 32-страничная брошюра под названием «На случай кризиса или войны», в которой собраны советы по системам оповещения, бомбоубежищам, цифровой безопасности и «тому, как пользоваться туалетом, если нет воды». В свою очередь Литва и Эстония проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях.

Также в Евросоюзе и США наблюдается массовое строительство частных бункреров на фоне страх жителей западных стран перед военным конфликтом НАТО и России, в том числе с применением ядерного оружия.

* признано в РФ иностранным агентом.