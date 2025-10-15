В Киеве начали готовиться к эвакуации жителей

Руководитель аппарата администрации Киева Дмитрий Загуменный заявил, что власти украинской столицы работают над проектом создания эвакуационных автобусов. Об этом сообщили украинские СМИ.

По словам Загуменного, речь идет о специальном транспорте, который сможет быстро вывезти людей в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас проект находится на начальном этапе, чиновники «формируют механизмы его реализации».

Загуменный заявил, что администрация Киева «ищет технические решения» и способы финансирования проекта. Процесс усложняется из-за бюрократии и ограниченных ресурсов, подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что коммунальные предприятия Киева будут участвовать в создании эвакуационного транспорта. СМИ писали, что автотранспортное предприятие киевской администрации переориентировало свои мощности на ремонт военной техники и «выполнение прикладных военных задач».