СМИ: Трамп может заставить Зеленского уступить в переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп на личной встрече должен убедить своего коллегу из Украины Владимира Зеленского пойти на уступки в рамках урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом в среду, 15 октября, сообщило издание The American Conservative (TAC).

По мнению журналистов, глава американского государства должен сыграть роль «плохого парня» и надавить на украинского президента. Она отметили, что Вашингтон нужно быть крайне осторожным в вопросе передаче Киева ракет «Томагавк», так как это может поставить под угрозу перспективу развития российско-американских отношений.

— Украина, которая проигрывает на поле боя, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради достижения соглашения, — говорится в материале.

Сам Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин предпримет шаги для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что, если этого не произойдет, для его коллеги «все может закончиться плохо».

Глава Белого дома также заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет «Томагавк» Украине с Владимиром Путиным. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».