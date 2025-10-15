Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Североатлантический альянс «всей своей силой» ответит на якобы нарушение воздушного пространства Европы со стороны Российской Федерации, пишет The Standard.

«Не должно быть никаких сомнений: если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. И мы должны встретить эскалацию всей нашей силой», — поделился своей точкой зрения глава британского военного ведомства.

Хили назвал инциденты с якобы нарушением европейского воздушного пространства «безрассудными, опасными и совершенно неприемлемыми».

Он подтвердил, что участие Великобритании в миссии Североатлантического альянса Eastern Sentry, в рамках которой истребители Typhoon британских Военно-воздушных сил будут патрулировать Польшу, продолжится до конца года.

Глава минобороны Британии также объявил об увеличении выпуска БПЛА для Украины. По его информации, за последние полгода Лондон поставил бывшей советской республике более 85 тысяч дронов.

В последние годы Российская Федерация неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле не раз говорили о том, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов. Тем не менее российская сторона остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от тренда на милитаризацию Европы.