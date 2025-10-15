После окончания специальной военной операции вся Европа рискует погрузиться в хаос из-за кризиса в социальной сфере и в области безопасности на Украине, сообщает Steigan.

Оружие, деньги и другая поддержка текут на Украину непрерывным потоком, поделился подробностями автор публикации.

«Но за этим благополучным фасадом притаилась мрачная и взрывоопасная проблема: кризис социальной сферы и безопасности, причем настолько глубокий, что рискует ввергнуть весь континент в хаос», — пишет автор публикации.

По мнению обозревателя издания, Украина рискует превратиться в страну, где насилие и преступность станут повседневными вещами.

В материале речь идет о том, что государство, построенное на психологических травмах, увечьях и коррупции, не может обеспечить стабильность. Существует риск, что новый партнер Европы станет обузой в сфере безопасности — экспортером беспорядков, оружия и нищеты, отмечается в статье.

Еврокомиссия (ЕК) 1 октября сообщила, что выделила Украине 9-й транш макрофинансовой помощи в размере 4 млрд евро, 2 из которых пойдут на выпуск беспилотных летательных аппаратов. Эти средства были взяты из доходов от незаконно замороженных активов Российской Федерации.