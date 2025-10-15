Президент Сирии заявил, что стране важно восстановить отношения с Россией

Президент Сирии Ахмед Шараа заявил о восстановлении отношений со всеми странами, особенно с Россией, на переговорах с Владимиром Путиным в Москве. URA.RU провело прямую трансляцию встречи.

«Сегодня мы находимся в новой Сирии, восстанавливая отношения со всеми странами, особенно с Российской Федерацией», — сказал Шараа.

Он подчеркнул уважение к прошлым соглашениям и общей истории между странами. Сирийский лидер отметил стремление «переосмыслить и по-новому представить характер этих отношений», укрепляя их на основе сирийского суверенитета, единства и стабильности.

Переговоры глав государств проходят в рамках развития стратегического партнерства между Москвой и Дамаском. Стороны обсуждают вопросы политического и экономического сотрудничества.

Это первый визит Ахмеда Шараа в Россию после смены власти в Сирии в конце 2024 года. Ранее, в июле 2025 года, Москву посещала делегация переходного правительства Сирии, а 13 октября глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал заинтересованность Дамаска в сохранении российских военных объектов и обновлении формата сотрудничества.