Сийярто назвал позором запоздалый ответ Брюсселя на ситуацию с "Дружбой"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил время, которое ушло у Еврокомиссии, чтобы составить ответ на его запрос в связи с атаками Киева на трубопровод "Дружба". По его словам, Брюсселю потребовалось почти два месяца, чтобы подготовить письмо.
"Вы знаете, это позор. Они послали ответ через семь недель после моего письма. После семи недель, представьте себе", - цитирует ТАСС его позицию.
Напомним, в августе Украина несколько раз атаковала трубопровод "Дружба", ведущий из России в Венгрию, из-за чего по нему временно прекращались поставки нефти.
После авиаударов Венгрия и Словакия выразили возмущение непрекращающимися попытками киевских властей нарушить поставки нефти в их страны. Сийярто назвал тогда действия Киева "атакой на энергетическую безопасность страны". Совместно со словацким коллегой Юраем Бланаром они призвали Еврокомиссию оказать давление на Украину и заставить Киев отказаться от ударов по нефтепроводу.
"Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз", - отмечал в августе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик добавил, что шантажом и угрозами членства в Евросоюзе не добиться, а слова Зеленского "не останутся без последствий".
Будапешт и Братислава не раз подчеркивали, что будут отстаивать свое право получать углеводороды из РФ. В рамках этих усилий Сийярто принял участие в "Российской энергетической неделе", за что уже подвергся критике со стороны Еврокомиссии, той самой, что почти два месяца не могла сформулировать ответ на его запрос.