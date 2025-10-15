Древние пророки предсказали появление «Белого Брата» в США

Древние пророки из индейского племени хопи несколько веков назад предсказали появление «Белого Брата», который изменит американскую нацию. Как сообщает Daily Mail, об этом заявил Джош Хупер, соведущий подкаста о теориях заговора SundayCool.

По его словам, в предсказании говорится, что «Истинный Белый Брат» будет носить красную шапку или красный плащ. Он будет всемогущ, а вместе с ним прибудут два помощника.

«Он не будет принадлежать ни к какой религии, кроме своей собственной», — добавил ведущий.

Хупер предположил, что человеком из предсказания может быть американский президент Дональд Трамп. У него есть коллекция красных кепок, а двумя мудрыми помощниками могут быть миллиардер Илон Маск и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Сами пророчества хопи описывают цикл из четырех миров. Согласно им, человечество сейчас находится в четвертом, последнем мире — это период потрясений и очищения, вызванный жадностью, коррупцией и пренебрежением к природе.