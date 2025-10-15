Древние пророки предсказали появление «Белого Брата» в США

Никита Бородкин

Древние пророки из индейского племени хопи несколько веков назад предсказали появление «Белого Брата», который изменит американскую нацию. Как сообщает Daily Mail, об этом заявил Джош Хупер, соведущий подкаста о теориях заговора SundayCool.

Древние пророки предсказали появление «Белого Брата» в США
© РИА Новости

По его словам, в предсказании говорится, что «Истинный Белый Брат» будет носить красную шапку или красный плащ. Он будет всемогущ, а вместе с ним прибудут два помощника.

«Он не будет принадлежать ни к какой религии, кроме своей собственной», — добавил ведущий.

Хупер предположил, что человеком из предсказания может быть американский президент Дональд Трамп. У него есть коллекция красных кепок, а двумя мудрыми помощниками могут быть миллиардер Илон Маск и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

США предрекли крупнейшую природную катастрофу в истории

Сами пророчества хопи описывают цикл из четырех миров. Согласно им, человечество сейчас находится в четвертом, последнем мире — это период потрясений и очищения, вызванный жадностью, коррупцией и пренебрежением к природе.