«Ненавистный президент»: страна ЕС оказалась в тяжелом положении

Франция оказалась в тяжелом положении. Как сообщает РИА Новости, президент страны Эммануэль Макрон согласился заморозить пенсионную реформу до 2027 года в надежде спасти последнее лояльное ему правительство, но, если оппозиции покажется этого мало, то досрочные выборы неизбежны.

Вторая попытка Лекорню

На прошлой неделе Себастьен Лекорню подал в отставку с должности премьер-министра. Оппозиция называла его последним лояльным для Макрона главой правительства и говорила, что страну ждут новые парламентские выборы. В итоге президент не придумал ничего лучше, чем еще раз уговорить Лекорню занять пост.

К 13 октября премьер подготовил новый список членов кабмина, однако сенсации не случилось: команда Макрона все еще отказывается сотрудничать с коммунистами и националистами. На следующий день Лекорню пообещал не игнорировать мнение депутатов и придерживаться политики «правых социальных сил».

«Министры будут служить стране с новым поколением парламентариев, разделяющих стремление двигаться вперед. <…> При этом нужно держать правительство как можно дальше от разногласий, выражаемых политическими партиями», — заявил премьер.

Для подтверждения серьезных намерений Лекорню заявил, что больше не будет использовать ст. 49.3 Конституции Франции, которая позволяет принимать законы в обход парламента. Он считает, что таким образом устраняет основания для роспуска правительства. Также глава кабмина пообещал сократить дефицит бюджета за счет уменьшения госрасходов.

Кроме того, Лекорню объявил о заморозке пенсионной реформы до президентских выборов в 2027 году. Это обойдется бюджету в 400 млн евро в 2026 году и в 1,8 млрд евро в 2027 году, от чего потери придется компенсировать, в том числе за счет сокращения расходов.

Все зависит от социалистов

Лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил, что заморозка пенсионной реформы — первая победа над Макроном. Однако он уверен, что останавливаться нельзя, а левые должны добиваться ликвидации действующего правительства. Еще до выступления Лекорню представители левых партий заявили, что будут выдвигать вотум недоверия кабмину.

В результате устойчивость правительства будет зависеть от Социалистической партии — ее члены обещали, что поддержат премьера лишь в том случае, если он не просто откажется, а отменит статью 49.3. В прошлом, в 2023 году, Макрон с ее помощью смог повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Спустя два года после скандальной реформы Макрон призывает оппозицию «работать на стабильность» его режима, а не надеяться на досрочные парламентские или президентские силы.

«Я считаю, что многие из тех, кто разжигают раскол и спекуляции, не в курсе того, что переживает Франция и чего ожидает французский народ. <…> Политические силы, сыгравшие свою роль в дестабилизации Себастьена Лекорню, — единственные, кто несут ответственность за этот беспорядок"», — заявлял президент.

При этом опросы показывают, что рейтинг Макрона находится на рекордно низком уровне — его деятельность поддерживают лишь 14% опрошенных. Только 4% не сомневаются в профессионализме президента.

Макрон пытается договориться

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин указывает, что провал и этого правительства неминуемо приведет к досрочным парламентским выборам. Макрон это понимает и пытается договориться с основными политическими силами, а заморозка пенсионной реформы — серьезная уступка оппозиции. Теперь, по мнению эксперта, все зависит от левых сил.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская отмечает, что противникам правительства не хватает только 25 голосов для вотума недоверия. У социалистов в парламенте 67 депутатов, а значит согласия всей партии не потребуется.

«В целом Социалистическая партия может быть не сильно заинтересована в досрочных парламентских выборах. В прошлый раз она шла в одном блоке с "Непокоренной Францией", но сейчас они разругались. Идя на выборы самостоятельно, депутаты от социалистов рискуют лишиться мандатов», — сказал Преображенская.

При этом она полагает, что у Лекорню неплохие шансы сохранить кабмин, а обещание заморозки пенсионной реформы — ловкий прием. Он позволит оппозиции заявить о частичной победе, а потому распускать правительство не обязательно.