Спецпосланник Аббаса заявил о важности России для Ближнего Востока

Спецпосланник главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса Мухаммед Штайе заявил, что Россия - важный игрок на Ближнем Востоке, способный помочь урегулированию в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

© SHADI HATEM/EPA/TACC

Лидеры США, Турции, Египта и Катара подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе на саммите в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается «навязывать свои услуги» по урегулированию.

По его словам, Москва «готова участвовать в любом формате - если участники этого пожелают». Лавров указал, что приглашения на саммит были направлены египетским руководством, которое координировало свои действия с другими арабскими странами, но прежде всего - с США.

Штайе, спецпосланник Аббаса, бывший премьер-министр и член Палестинского центрального совета, указал, что участие России в урегулировании было бы полезным.

«Россия - важный игрок, она член Совета Безопасности ООН, у нее также есть интересы на Ближнем Востоке, и Россия заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке», - подчеркнул он.

Он отметил, что у России также хорошие отношения с Израилем - в РФ проживают 1,3 миллиона израильских граждан. По мнению Штайе, Россия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта. В то же время он допустил, что американцы хотят «иметь монополию» в этом вопросе.