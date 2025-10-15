На Западе уличили Еврокомиссию в двойных стандартах

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила о том, что Россия должна оплатить восстановление Украины, однако уклонилась от ответа на вопрос о том, должен ли Израиль сделать то же самое в отношении сектора Газа. Видеозапись ее заявления приводит «Царьград».

На кадрах, приведенных изданием, журналист напоминает, что представитель Еврокомиссии Паула Пиньо ранее заявила, что «Россия должна заплатить за восстановление Украины».

«Считаете ли вы, что Израиль должен заплатить за восстановление сектора Газа, поскольку он уничтожил практически всю инфраструктуру?», — поинтересовался корреспондент.

В свою очередь Паула Пиньо уклонилась от ответа на этот вопрос, назвав его «интересным».

«На данный момент у меня нет комментариев», — подчеркнула она.

Напомним, что, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября 2023 года, взяв в заложники мирных жителей и военных. В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал масштабные бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. По данным ООН, к апрелю 2025 года там было разрушено или повреждено более 90 процентов домов, мирным жителям приходится укрываться в руинах.