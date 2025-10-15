Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в разговоре с Рамблером оценил слова Дональда Трампа о распаде БРИКС из-за американских пошлин, назвав президента США «человеком без чести».

Ранее в ходе выступления в Белом доме Трамп заявил о массовом выходе стран из БРИКС из-за его угроз ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. По мнению американского лидера, БРИКС был создан с целью бросить вызов доминированию доллара, однако теперь об этой организации «даже не говорят».

Думаю, что распада БРИКС не произойдет. Это связано с двумя факторами. Во-первых, существует понимание, что США вводят пошлины против стран-участниц БРИКС не из-за их членства в объединении, а ввиду того, что они являются крупными и самостоятельными экономиками, а также принимают решения, исходя из внутренних интересов. А это не изменится, если страна выйдет из БРИКС. Соответственно, к ней у США появятся новые претензии. И набор этих претензий известен. В Вашингтоне будут говорить о том, что в стране нарушаются права человека, что в ней нет демократических выборов по американским стандартам, что там не проводятся реформы, которые приказал провести Международный валютный фонд. Кроме того, США будут ставить вопросы об открытости рынка страны для американских финансовых спекулянтов, о необходимости пустить американские некоммерческие организации во все сферы общественной жизни страны, дать им привилегии и так далее. То есть в случае выхода того или иного государства из БРИКС поток требований к нему со стороны США не уменьшится, а, наоборот, резко увеличится. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Вместе с тем распад БРИКС маловероятен ввиду того, что представители правящего класса США не держат свое слово, добавил эксперт.

«Представители американского правящего класса, в том числе Трамп, — это люди без чести. Все, что они обещают сегодня, завтра может уже ничего не стоить. Поэтому с ними невозможно договариваться. Тем более в тех случаях, когда они что-то требуют в ультимативной форме. И в странах БРИКС это понимают. При этом цинизм в американской политике мы наблюдали все последние десятилетия, а Трамп лишь его украсил его свой харизмой… Поэтому тут встает вопрос о том, как договариваться с мошенниками? Где гарантии, что они вас не обманут? То есть тут Трамп ничего не добьется. Россия, Индия, Китай и Бразилия – это ядро БРИКС, и они прекрасно видят, с кем имеют дело», - отметил Колташов, выразив мнение, что практическим следствием нового заявления Трампа о БРИКС должно стать усиление борьбы с американской системой влияния с в страх-участницах объединения.

Эксперт подчеркнул, что американский президент уже ввел крупные пошлины в отношении многих стран-участниц БРИКС.

«А в случае с Россией действует почти полный запрет на торговлю. То есть тут Трамп уже все ввел. Но в тоже самое время США не могут отказать себе в покупке необходимых им товаров, поэтому они вводят исключения из-под санкций. Ранее Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на товары из Китая. Но какое отношение это имеет к БРИКС? Трамп болтает лишнее, и в этом смысле это очень приятный противник. Своими заявлениями он уже отрезал все пути для переговоров. О чем с ним договариваться? Сегодня вы с ним договоритесь, а завтра он изменит свое мнение», - заявил экономист.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о растущем интересе стран Латинской Америки к БРИКС.